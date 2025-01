Arriva un difensore o un esterno a gennaio? Biasin svela il piano

Il nuovo stop di ieri di Francesco Acerbi ha portato l’Inter a fare nuove valutazioni sulle sue mosse in questa sessione invernale di calciomercato. Il difensore ex Lazio ieri ha svolto un lavoro differenziato ad Appiano Gentile senza allenarsi con il resto della squadra e non è volato per Praga dove i nerazzurri oggi sfideranno lo Sparta per il settimo turno di Champions League.

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Fabrizio Biasin parla anche di questo nuovo problema di Acerbi e di come questo può incidere sulle dinamiche di mercato dell’Inter. Il club di viale della Liberazione sta infatti ragionando su quale innesto fare in questi ultimi giorni di mercato di gennaio.

L’Inter sta ragionando sulla possibilità di mettere sotto contratto un nuovo esterno di centrocampo con Darmian e Carlos Augusto che a quel punto sarebbero dirottati in pianta stabile in difesa. L’alternativa è prendere subito un nuovo difensore centrale che possa alternarsi con De Vrij.

Questo il pensiero di Biasin sul mercato dell’Inter: “Cosa farà la dirigenza nerazzurra? Interverrà sul mercato? Possibile. E lo farà sulla corsia esterna se, come pare, Buchanan andrà a giocare in prestito. […] Se invece Acerbi non dovesse dare più garanzie, allora l’intervento in difesa diventerebbe per evidenti motivi obbligatorio”.