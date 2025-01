Dalla capitale svelano: la Roma non offre più di questa cifra per Frattesi

Da diversi giorni è ormai noto il fatto che l’Inter non abbia intenzione di cedere a cuor leggero Davide Frattesi nel corso di questa sessione di mercato invernale. Le cause sono principalmente due: una di carattere tecnico e una economico.

Il club nerazzurro non vuole indebolirsi a metà stagione perdendo uno dei suoi centrocampisti e quella che spesso è una delle prime scelte dalla panchina di Simone Inzaghi. Dal punto di vista delle pretese economiche in viale della Liberazione sanno quanto può valere Frattesi e pr questa la richiesta per il suo addio è di 40-45 milioni di euro.

Questa mattina il Corriere dello Sport evidenzia però quelle che sono le intenzioni della Roma, prima seria candidata a prendere il numero 16 dell’Inter. Il quotidiano romano riporta che il peso a bilancio di Frattesi è di circa 22 milioni di euro e per questo motivo il club giallorosso non vuole accontentare le richieste di Marotta.

La Roma tenterà un affondo negli ultimi giorni di mercato ma non arriverà molto probabilmente un’offerta superiore ai 30 milioni di euro. A queste condizioni però i giallorossi devono guardarsi anche dalla concorrenza estera dove, sottolinea sempre la medesima fonte, si sta muovendo qualcosa e l’Inter potrebbe essere anche più felice di cedere Frattesi fuori dall’Italia per non rinforzare dirette concorrenti.