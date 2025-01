Il piano Inter per passare in Champions: ecco quanti PUNTI servono

Questa sera scendono in campo la seconda metà delle squadre di Champions League per completare il settimo turno di questa “fase campionato” con il nuovo format a classifica unica. Tra le protagoniste ci sarà anche l’Inter che gioca alle ore 21 e il suo avversario sarà lo Sparta Praga per la quarta ed ultima trasferta di questa prima fase.

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un conteggio dei punti che servono all’Inter per qualificarsi agli ottavi di finale direttamente senza dover passare dagli spareggi. Questo sarà un diritto che avranno tutte le squadre piazzatesi nei primi otto posti in classifica e sarà quindi questo l’obiettivo di Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi.

Secondo la rosea, l’Inter con un successo oggi a Praga potrebbe poi in teoria anche accontentarsi di un pareggio nell’ultima giornata di Champions League che si disputerà mercoledì prossimo quando i nerazzurri ospiteranno a San Siro il Monaco. La certezza matematica (che al momento si avrebbe con 6 punti) dipenderà anche da altri risultati ma l’Inter potrebbe entrare nelle prime 8 con una vittoria e un pari.