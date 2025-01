Incubo Acerbi, UFFICIALE: “Salterà anche Lecce-Inter”

Brutte notizie in casa Inter dopo l’ultimo stop di Francesco Acerbi. Il difensore, costretto a saltare la trasferta di Champions League di domani contro lo Sparta Praga, non ci sarà nemmeno domenica prossima nel match di campionato contro il Lecce. Ad annunciarlo è stato lo stesso Simone Inzaghi nella conferenza stampa tenuta questo pomeriggio alla vigilia del nuovo turno di Champions League.

Questa la spiegazione del tecnico: “La società, il Presidente, Ausilio, Baccin, ci sono sempre vicini e monitorano. I giocatori che ho in questo momento non li cambierei per nessuna cosa al mondo. Acerbi sta lavorando bene, sembrava sul punto di rientrare con l’Empoli. Non riesce ancora a spingere al massimo, non ci sarà nemmeno con il Lecce: dovrà fare un lavoro supplementare individuale. Sono tranquillo, tornerà presto e ci darà una grande mano”.