L’annuncio a SORPRESA di Inzaghi sul futuro di Frattesi all’Inter

A far chiarezza sul futuro di Davide Frattesi, al centro di numerose voci di mercato che lo vedrebbero nel mirino della Roma, ci ha pensato direttamente Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sparta Praga, ha spiazzato tutti annunciando la possibile presenza del centrocampista dal primo minuto domani sera.

Inzaghi non si è limitato a questo indizio di formazione, ma ha voluto pure sottolineare come Frattesi si trovi benissimo all’interno del gruppo. Queste le sue parole: “Davide si è allenato molto bene negli ultimi due giorni. Contro l’Empoli non era disponibile anche se voleva essere in panchina. Ha fatto talmente bene che devo decidere se partire con lui o con Barella dall’inizio che gioca titolare da 7 partite di fila. Ma se non giocherà dall’inizio ci darà una mano a gara in corso. Sono contento perché si è allenato molto bene negli ultimi due giorni, al di là delle voci lui è sereno e gli piace stare nel gruppo, vederlo lavorare come negli ultimi due giorni mi lascia ben sperare per la partita di domani”.