Thuram: “Napoli? Non abbiamo scuse. Vi svelo il nostro segreto”

C’era anche Marcus Thuram questo pomeriggio in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi. Domani sera si giocherà il settimo turno di Champions League tra Sparta Praga e Inter in una trasferta insidiosa per i nerazzurri. L’attaccante francese dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez, cosa mai avvenuta nelle prime sei giornate di questa fase campionato.

Ecco le parole pronunciate da Thuram in conferenza su Champions e Serie A:

MEDIA GOL CHAMPIONS – “Per me non c’è molta differenza, contano sempre e solo i tre punti. In Champions League solo contro il Leverkusen non abbiamo fatto punti, per il resto abbiamo vinto quattro partite. Il fatto che il risultato sia 1-0 o 3-0 non importa, conta solo la vittoria“.

NAPOLI SENZA COPPE – “L’anno scorso abbiamo vinto la Serie A giocando la Champions, non penso sia una scusa. Ciò che conta e che fa davvero la differenza è la freschezza mentale con cui entriamo in campo in campionato per provare a vincere in ogni partita“.

THU-LA – “In gol con Lautaro? Io sono contento quando segna Lautaro e lui è contento quando riesco a segnare io. Quello che conta però è vincere le partite, molto più che segnare insieme“.

NAPOLI CAPOLISTA – “Personalmente per me non cambia niente, noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. Non cambia nulla se si è davanti oppure dietro in classifica“.

GRUPPO – “Penso che il segreto dell’Inter sia quello di avere 24-25 giocatori che amano allenarsi, giocare e trascorrere del tempo insieme. Siamo veri amici e ognuno di noi è disposto a fare grandi sforzi l’uno per l’altro“.

LAUTARO – “Se è più tranquillo? Lautaro non è mai stato nervoso, è il nostro capitano e da inizio stagione trascina l’Inter dentro e fuori dal campo. Per noi è un leader, è bello per lui segnare, ma non cambia nulla rispetto a prima: non è mai stato nervoso per questo motivo“.