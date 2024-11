Inter-David, contatto: “Ecco la richiesta dell’agente ad Ausilio”

C’è grande attenzione in giro per l’Europa nei confronti di Jonathan David, attaccante canadese che sta brillando a Lille ma che lascerà il club francese a parametro zero la prossima estate. Tuttosport racconta che la sua società di appartenenza gli ha proposto un rinnovo contrattuale per non perderlo gratis, con la promessa di lasciarlo andare a 20-30 milioni, ma il giocatore non sembra attratto dallo scenario.

Tutto lascia pensare, dunque, che sarà asta nel prossimo calciomercato, con la Serie A fra le possibili destinazioni. Inter e Juventus sono infatti molto attente alla sua situazione e il quotidiano torinese svela che il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio – dopo aver sondato il terreno nella scorsa primavera – ha avviato nelle scorse settimane i dialoghi con l’agente di David, Nick Mavromaras.

Quest’ultimo ha comunicato le richieste economiche che sono valide per tutte le pretendenti: contratto quinquennale, 6 milioni netti di ingaggio, ricco bonus alla firma e commissioni. Si tratterebbe quindi di un affare abbastanza oneroso, al netto dello svincolo a parametro zero. Sponda bianconera, il dt Cristiano Giuntoli lo apprezza dai tempi del Napoli ed è ingolosito dallo status di svincolato: prenderlo significherebbe anche cautelarsi in caso di addio di Dusan Vlahovic.

Occhio, infine, alle piste estere. Nella ricca Premier League ci sono diverse società che cercano un attaccante: su tutte Arsenal, Liverpool, Chelsea e Aston Villa. In Spagna c’è il Barcellona che lo ha visionato da vicino ma non ha ancora affondato il colpo.