Inter, la pista David Luiz smentita dal diretto interessato: “Tutto falso”

La voce di mercato circa un possibile arrivo di David Luiz, 35 enne difensore brasiliano, all'Inter sarebbe state categoricamente smentite dal diretto interessato. Ieri infatti sembrava che il difensore fosse stato offerto, come sostituto di Ranocchia, ai nerazzurri per la prossima stagione. L'ex Chelsea, PSG e Arsenal però, non sembra dello stesso avviso.