Mercato – Inter, Dybala arriva.. dal Cile! Vidal e Sanchez decisivi

Il punto sulle operazioni

Pietro Magnani

L'arrivo di Paulo Dybala, checché ne dicano alcuni, non è affatto naufragato, anzi. L'Inter resta in deciso vantaggio su tutta la, vera o presunta, concorrenza. Tuttavia è innegabile che l'Inter debba prima sfoltire rosa e, soprattutto, monte ingaggi. E che, se i tempi si allungassero eccessivamente, la pazienza della Joya potrebbe non essere infinita. In questo scenario a rivelarsi cruciali per il suo arrivo potrebbero essere proprio due grandi esuberi: Vidal e Sanchez.

I due cileni, non certo facili da piazzare a causa del loro ingaggio, sembrerebbero vicini a partire definitivamente. Come riportato da Tuttosport, l'Inter attende il meeting decisivo con Felicevich, agente dei due calciatori, per risolvere una volta per tutte un rapporto che sti sta protraendo in maniera svantaggiosa anche più del dovuto. Se per Vidal basta infatti "solo" una buonuscita di 4 milioni, diverso è il discorso per Sanchez, che si sta mettendo di traverso in attesa dell'offerta giusta.

Ago della bilancia però potrebbe essere proprio Vidal che, a intesa ormai raggiunta con il Flamengo, potrebbe convincere l'amico e compagno di nazionale a seguirlo, visto l'interesse del club brasiliano vivo anche sul Nino Maravilla. L'Inter vorrebbe evitare una buonuscita anche per l'attaccante, ma non è escluso possa concederla per velocizzare l'arrivo di Dybala. Una volta salutati i due cileni infatti, i nerazzurri avrebbero spazio sia salariale che numerico per piazzare finalmente il secondo grande colpo dell'estate dopo il ritorno di Lukaku.