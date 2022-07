L’Inter guarda al futuro: Esposito e Satriano mandati a farsi le ossa

I due hanno però bisogno di giocare con continuità per imporsi, continuità che ovviamente non potrebbero trovare all'Inter. Per questo la società, pur mantenendo il controllo di entrambi (prestito per il primo e controriscatto per il secondo) ha scelto di mandarli altrove a fare esperienza. Dopo l'ottima parentesi al Brest, Satriano andrà a farsi le ossa all'Empoli, raccogliendo la pesante eredità di Pinamonti. Per l'uruguagio dovrebbero essere in programma oggi le visite mediche.