Mercato – Inter, avviati i contatti per De Paul. Ausilio e Marotta lavorano per convincere l’Udinese

Con un anno di ritardo, Rodrigo De Paul potrebbe finalmente diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Condizionale d’obbligo in questo momento perché va detto che una vera e propria trattativa tra le due società ancora non esiste, ma quantomeno il club nerazzurro ha riavviato i contatti con l’entourage del calciatore. L’intenzione è quella di finanziare già per il mercato di gennaio il suo acquisto tramite la cessione di Christian Eriksen, dalla quale verrebbe fuori il ricco tesoretto per convincere i friulani.

Lo stesso Eriksen che un anno fa venne preferito proprio all’argentino per motivi sia economici che di tempo. Perché nel caso di De Paul non solo pesa una valutazione tra i 30/35 milioni di euro, che considerata la crisi potrebbe anche essere rivista al ribasso, ma anche la volontà dell’Udinese di volerlo trattenere fino al termine della stagione per non perdere il suo leader nel bel mezzo della lotta salvezza. Le parti, come scritto da calciomercato.com, si aggiorneranno meglio nei prossimi giorni quando Ausilio e Marotta avranno messo sul piatto una strategia chiara per convincere i bianconeri.

