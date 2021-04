Mercato – Rebus De Paul, Inter e Udinese si parlano. Ma occhio al Napoli

De Paul è desiderato da molti: l'Inter c'è ma occhio al Napoli

Rodrigo De Paul sta giocando l'ennesima stagione ad ottimi livelli e, ormai, sembra essere arrivata l'ora per l'argentino di fare il grande salto: il numero 10 dell'Udinese è uno dei pezzi più ricercati nel mercato, insieme al suo connazionale e compagno di squadra Musso. I contatti tra i due giocatori bianconeri e l'Inter vanno avanti da tempo, come conferma Fabrizio Biasin: "C'è un dialogo molto caldo tra Inter e Udinese per De Paul e Musso. De Paul piace a Conte, Oriali, Marotta e Ausilio. Questo non significa che arriveranno tutti e due la prossima estate, significa che se c'è la possibilità di prenderne almeno uno, ci provano"