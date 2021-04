Dalle critiche allo scudetto, passando per il rinnovo: la stagione del riscatto di Handanovic

Nonostante le critiche, Handanovic resta uno dei protagonisti dell'Inter di Conte

Come riporta il Corriere dello Sport, nelle prime 8 giornate l'Inter ha subito 13 reti, nel girone di ritorno (con gli stessi avversari) il numero di gol è sceso a 3. Numeri incredibili dove le manone del capitano neroazzurro hanno giocato un ruolo fondamentale. Handanovic è arrivato a 12 clean sheet e ora punta il record personale di reti inviolate in una stagione: 17 in due stagioni con Luciano Spalletti. Basterà non subire gol per almeno 5 delle prossime 8 giornate.