Lo Sporting pensa al riscatto di Joao Mario: Nuno Mendes il jolly? Ci sono anche il Siviglia… e Gomez

Il centrocampista portoghese è tornato ad esprimersi a grandi livelli in patria

Joao Mario è tornato ai livelli che spinsero l'Inter a spendere 45 milioni di europer lui: lo SportingCP vuole trattenerlo in Portogallo e la carta Nuno Mendes può essere la chiave per convincere i neroazzurri. Come riportato da Desporto ao Minuto, l'unico nodo da sciogliere sarebbe l'ingaggio del giocatore: attualmente Joao Mario percepisce 3 milioni di euroa stagione. Lo Sporting, però, non è il solo interessato all'ex Inter in vista del prossimo mercato estivo.