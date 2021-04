Higuain su Lautaro: “In Nazionale è coccolato”. Poi esprime i suoi consigli

Le parole del Pipita sul centravanti dell'Inter

Afferma Higuain : "Innanzitutto gli direi di stare calmo perché il percorso è lungo. Lui è molto coccolato in Nazionale, come accadeva a me prima del mondiale brasiliano: ero il miglior numero nove al mondo, poi è cambiato tutto. Nessuno dice che avevo segnato nove gol nel girone di qualificazione, cosa necessaria per raggiungere la competizione".

Il Pipita prosegue: "Questo è il consiglio che darei a Lautaro: ora per lui è tutto rose e fiori, ma magari arriverà il momento in cui, magari in un Mondiale o una Copa America, sbaglierà un gol decisivo ed il giudizio cambierà. Non deve pensare a sé stesso né come migliore né come peggiore".