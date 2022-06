Inter, non solo Bremer e Milenkovic per la difesa: spunta un nome nuovo dalla Premier

Sono mesi che l 'Inter sta seguendo Bremer e, più di recente, anche Milenkovic per il dopo Skriniar . L'obbiettivo numero uno resta il brasiliano, ma è ormai quasi sicuro che, una volta ceduto un difensore, quasi certamente lo slovacco, ad arrivare saranno in due. E, qualora Milenkovic dovesse sfumare, l'Inter avrebbe già pronta un'alternativa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, durante il viaggio di mercato londinese di qualche giorno fa, Ausilio non ha trattato solo il ritorno di Lukaku in nerazzurro. Il dirigente dell'Inter infatti avrebbe sondato il terreno per Caglar Soyuncu, possente difensore turco del Leicester. Il giocatore è in scadenza nel 2023 e pare che non abbia intenzione di rinnovare con il club inglese.