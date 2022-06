Inter, è fatta per Esposito all’Anderlecht: i dettagli dell’operazione

Sebastiano Esposito deve dare un segnale forte per non diventare uno dei tanti "what if?" della storia recente nerazzurra e diventare invece un grande giocatore. Il giovane prodotto del vivaio nerazzurro, dopo aver sorpreso tutti nelle prime uscite in prima squadra, si è un po' perso. Nell'ultima esperienza in prestito, al Basilea, ha alternato grandi cose a colpi di testa evitabili. Ora però, più maturo e consapevole, è pronto per una nuova sfida.