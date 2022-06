Inter – Vidal-Sanchez, addio imminente? In settimana l’agente a Milano

Alexis Sanchez e Arturo Vidal all 'Inter non hanno mai lasciato il segno come avrebbero dovuto. Pagati come dei top player, hanno giocato e spesso, soprattutto il centrocampista, male. L'addio, per questioni economiche, caratteriali e tecniche è ormai obbligato, ma non è facile trovare una sistemazione per i due. Anche per sbloccare l'affare Dybala, la prossima settimana si cercherà però di accelerare il loro addio.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, l'agente dei due cileni, Fernando Felicevich, è atteso nella sede dell'Inter nei primi giorni della prossima settimana. La società e il procuratore cercheranno una soluzione che accontenti tutti. Se per Vidal però che si può liberare in anticipo di un anno con una buonuscita di 4 milioni di euro il discorso è piuttosto semplice, diversa è la situazione di Sanchez. L'attaccante infatti non ha concordato in anticipo una buonuscita e per il momento non sembra avere fretta, anzi: punta i piedi in attesa dell'offerta giusta, che finora non è arrivata. Forse sta aspettando il Barcellona, che per ora però ha problemi proprio relativi al tetto salariale, tanto da dover congelare l'annuncio di Kessie. Probabile che alla fine ci si accordi anche con lui per una rescissione anticipata