Inter ancora in vantaggio per Dybala, ma Sanchez fa muro alla cessione

Il punto sulla situazione

Pietro Magnani

L'Inter si trova "ostaggio" del contratto di Alexis Sanchez. Il cileno, apertamente fuori dai piani dell'Inter, sembra infatti volersi vendicare puntando i piedi e non facilitando l'addio ai nerazzurri. Questo, ovviamente, non fa che innervosire la società, rischiando di far naufragare definitivamente l'ipotesi Dybala.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sanchez è a tutti gli effetti l'ostacolo principale trovato dai nerazzurri nell'affare Dybala. Il problema infatti non è tanto nel valore della buonuscita, su cui l'Inter potrebbe superare i 4 milioni, ma il fatto che il cileno voglia prendersela con calma e accettarla solo dopo aver ricevuto un'offerta a lui gradita. Solo che, quest'offerta, non è ancora arrivata e difficilmente arriverà in tempi brevi.

Sanchez si sente competitivo e vuole giocare in un campionato importante, magari in un top club. L'Inter nei prossimi giorni potrebbe spingere sull'acceleratore, magari aumentando la buonuscita, per convincerlo a lasciare Milano. Così facendo, in attesa di trovare una soluzione con Dzeko o Correa, si potrebbe definire concretamente l'affare Dybala. Al momento l'Inter ha il gradimento del giocatore, ma la Roma è sempre più in pressing e si sa, la pazienza non può essere infinita...