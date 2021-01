TS – Inter, nessuna offerta per Eriksen. Anche Leicester e Arsenal si tirano indietro

Sembra essere destinata a rimanere in ghiaccio quantomeno fino al prossimo mercato estivo la cessione in casa Inter di Christian Eriksen. Il trequartista danese ha ricevuto in questo gennaio giusto qualche sondaggio dalla Premier League, specialmente da Tottenham, Leicester e Arsenal. Dopo la ritirata degli Spurs dinnanzi al vincolo posto dal club nerazzurro per l’intero pagamento dell’ingaggio (circa quattro milioni di euro) per il prestito sino al termine della stagione, anche le altre due società hanno fatto nelle ultime ore un netto passo indietro.

I Gunners hanno difatti fiutato da Madrid un colpo low cost, aggiudicandosi dal Real il prestito di Martin Odegaard per due milioni di euro, andando a riempire la casella che avrebbe dovuto occupare il danese. Secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport, anche il Leicester avrebbe seguito l’esempio del Tottenham, rinunciando all’idea Eriksen a causa dei quattro milioni considerati eccessivi che avrebbe dovuto pagare per lo stipendio del calciatore da qui a giugno. Nonostante l’esigenza di dover rimpiazzare l’infortunato Praet, il trequartista dell’Inter non verrà prelevato dai Foxes.

