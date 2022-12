Inter, il futuro di Esposito è in Italia: duello di mercato in vista

Il giovane attaccante nerazzurro lascerà l'Anderlecht a gennaio

Enrico Traini

Sebastiano Esposito è pronto a tornare in Italia. Praticamente terminata la sua esperienza all'Anderlecht a causa di screzi con l'allenatore Robin Veldam, l'Inter cerca una nuova sistemazione per il suo giovane talento.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due club di Serie A sarebbero interessati al prestito dell'attaccante classe 2002. Oltre all'Empoli, già accostato ad Esposito, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Lecce.

Si prospetta un duello di mercato, dunque, con l'attaccante dell'Inter alla ricerca di un club nel quale poter far bene, per rilanciare la sua giovane carriera dopo i mesi non troppo felici in Belgio.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Trovare una collocazione congeniale per Esposito è una mossa da non sottovalutare per l'Inter. Il classe 2002 ha già mostrato lampi di talento cristallino, e ora ha bisogno della giusta squadra in grado di farlo sbocciare definitivamente. In tal caso, i nerazzurri si ritroverebbero già in casa un attaccante dalle grandissime qualità. Un potenziale patrimonio da non sperperare.