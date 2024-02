L’Inter PROGRAMMA la firma di Zielinski: c’è la data

La trattativa per portare Piotr Zielinski all’Inter a parmetro zero nella prossima stagione è ormai in dirittura di arrivo. I nerazzurri, che negli scorsi giorni hanno avvisato il Napoli dei colloqui con il giocatore, hanno già raggiunto un accordo verbale con il polacco. Ora manca solo la firma.

Come riportato da Mattero Moretto di Relevo, infatti, l’Inter avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il giocatore, avvicinando sempre di più l’affare alla chiusura definitiva. Nei piani dei nerazzurri, pertanto, la firma sul nuovo contratto di Zielinski dovrebbe arrivare entro fine mese.

L’opinione di Passione Inter

L’addio di Zielinski dal Napoli è ormai solo una questione di formalità. D’altronde lo stesso club partenopeo lo ha escluso dalla lista per la Champions League, certificando il suo ruolo sempre più marginale. All’Inter, invece, il polacco andrà a rimpolpare ulteriormente un reparto già ricco di qualità, che potrebbe fare un ulteriore passo in avanti.