L’Inter ha già il sostituto di Frattesi: pronti 25 milioni

Con la riapertura del calciomercato di riparazione, l’Inter medita alcune possibili operazioni sia in entrata che in uscita. A causa del poco spazio avuto sino a questo momento, infatti, tra poche settimane l’agente di Davide Frattesi potrebbe ripresentarsi davanti ai dirigenti nerazzurri con una nuova richiesta di addio da parte del centrocampista italiano.

Rispetto a quelle che erano state le premesse con Cristian Chivu e che lo avevano convinto a rimanere, il suo minutaggio è in realtà crollato con il tecnico rumeno in panchina. Da qui, la necessità per l’Inter di cominciare a sondare il mercato per valutare dei possibili sostituti e con caratteristiche possibilmente diverse da quelle di Frattesi.

Chivu, ad esempio, in estate aveva ricercato un profilo alla Manu Koné: un centrocampista muscolare, più di quantità che di qualità, un ‘rubapalloni’ che in questo momento l’allenatore non si ritrova in organico. Tra i candidati, come scritto da La Gazzetta dello Sport, ad occupare la prima posizione in questo momento c’è Morten Frendrup del Genoa.

Il danese è un jolly prezioso per il centrocampo e rientra nell’identikit di mediano di cui l’Inter ha bisogno per migliorare la propria fase difensiva. Frendrup è stato nella scorsa stagione “il primo centrocampista della Serie A per tackle vinti (61), il primo per intercetti insieme a De Roon (47), il primo per dribbling intercettati (34) e il primo per bloccaggi (46 come Nico Paz)”. La sua valutazione si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, perfettamente in budget rispetto alle idee di spesa dell’Inter.