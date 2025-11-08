Frattesi gioca meno con Chivu: a gennaio sarà addio

Con qualche mese di anticipo rispetto all’apertura del mercato, circola di già aria di addio tra l’Inter e Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, proprio come un anno fa di questi tempi, medita seriamente di lasciare il club nerazzurro. In gioco non c’è solo una questione di spazio che a Milano fatica ancora a trovare, ma soprattutto il rischio di perdere la maglia della Nazionale nell’anno dei Mondiali (con la speranza che gli azzurri riescano a strappare la qualificazione ai playoff).

Come segnalato da La Gazzetta dello Sport, il suo minutaggio con Cristian Chivu in panchina è crollato ulteriormente rispetto all’era Inzaghi: “Tra i centrocampisti soltanto Diouf ha giocato meno di lui. Frattesi ha racimolato 363 minuti con dieci presenze in tutte le competizioni. Chivu gli ha regalato la titolarità contro Cremonese, Saint Gilloise e Kairat Almaty”.

Considerando le prime 14 gare dello scorso anno, Frattesi era partito da titolare in sette occasioni, mentre quest’anno solamente in tre. Inoltre, con Inzaghi non era mai rimasto in panchina per tutto l’incontro, mentre con Chivu è già successo quattro volte (inizialmente anche a causa dell’operazione all’ernia inguinale della scorsa estate).

Insomma, tutto lascia presagire ad una nuova richiesta di addio da parte dell’ex Sassuolo nel mese di gennaio. Deluso dalle aspettative che aveva generato Chivu e che lo avevano convinto a rimanere, Frattesi tornerà a bussare alla porta dei dirigenti per discutere del suo futuro. A quel punto, bisognerà capire quali saranno i piani del club: un anno fa la sua valutazione aggirava intorno ai 45 milioni di euro, divenuta 70 dinnanzi alle richieste di dirette concorrenti come Napoli e Juventus.

Frattesi riuscirà finalmente a convincere Chivu e conquistare più spazio nel centrocampo nerazzurro, o sarà solamente una cessione a titolo definitivo l’unica strada capace di poter andare incontro alle sue ambizioni di minutaggio?