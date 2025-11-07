“Sempre più lontano dall’Inter”: parte subito nel 2026
Pronto l'addio del calciatore nel 2026
Le sessioni di mercato del 2026 per l’Inter saranno molto importanti perché andrà fatto proseguire il processo di rinnovamento della rosa che è già cominciato la scorsa estate. Quello della difesa è soprattutto un reparto in cui i dirigenti nerazzurri concentreranno le loro risorse per dare nuova linfa alla rosa di Chivu.
Un giocatore che può partire presto nel 2026 è Francesco Acerbi che non è stato coinvolto nelle ultime partite e che, come riporta La Gazzetta dello Sport, adesso è sempre più lontano dall’Inter. Queste le info divulgate dal quotidiano in merito al futuro del reparto difensivo nerazzurro e del mercato:
“La caccia al difensore è già partita, ma lo scenario Bisseck è da tenere sott’occhio. Il tedesco piace a Chivu come centrale. Akanji, invece, è già insostituibile come braccetto destro. In Serie A ha giocato otto partite su otto senza mai essere sostituito. In Champions è stato risparmiato di più. La variante Bisseck resta la più importante per capire cosa ne sarà di Acerbi. Con lui centrale, gli spazi di Acerbi si riducono”.