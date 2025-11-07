“Sempre più lontano dall’Inter”: parte subito nel 2026

Le sessioni di mercato del 2026 per l’Inter saranno molto importanti perché andrà fatto proseguire il processo di rinnovamento della rosa che è già cominciato la scorsa estate. Quello della difesa è soprattutto un reparto in cui i dirigenti nerazzurri concentreranno le loro risorse per dare nuova linfa alla rosa di Chivu.

Un giocatore che può partire presto nel 2026 è Francesco Acerbi che non è stato coinvolto nelle ultime partite e che, come riporta La Gazzetta dello Sport, adesso è sempre più lontano dall’Inter. Queste le info divulgate dal quotidiano in merito al futuro del reparto difensivo nerazzurro e del mercato:

“La caccia al difensore è già partita, ma lo scenario Bisseck è da tenere sott’occhio. Il tedesco piace a Chivu come centrale. Akanji, invece, è già insostituibile come braccetto destro. In Serie A ha giocato otto partite su otto senza mai essere sostituito. In Champions è stato risparmiato di più. La variante Bisseck resta la più importante per capire cosa ne sarà di Acerbi. Con lui centrale, gli spazi di Acerbi si riducono”.