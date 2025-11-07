“Dal rinnovo all’addio”: cambia così il futuro di Frattesi

Uno dei giocatori dell’Inter che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto beneficiare maggiormente dell’arrivo di Cristian Chivu in panchina è Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo con Inzaghi giocava poco e quasi sempre soltanto nello spezzone finale di partita mentre con il tecnico rumeno ci si aspettava una presenza più fissa in campo.

Le caratteristiche di inserimento e di andare in verticalità che il numero 16 nerazzurro possiede nel suo bagaglio tecnico, ben si sposano con il gioco di Chivu. Tuttavia, anche quest’anno Frattesi non sta giocando con regolarità e l’altra sera in Inter-Kairat ha deluso. Ecco perché non si parla più di rinnovo di contratto.

Questo è quanto si apprende dal Corriere dello Sport di oggi: “Alla fine del mercato estivo si parlava di discorsi da avviare per un rinnovo di contratto. Beh, ora è calato il silenzio. Anzi, non sarebbe una sorpresa se tornasse a circolare l’ipotesi di un addio già a gennaio. Davanti ad una proposta adeguata, l’Inter non alzerebbe alcuna barricata”.