“Dal rinnovo all’addio”: cambia così il futuro di Frattesi
Il centrocampista dell'Inter non si sta imponendo
Uno dei giocatori dell’Inter che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto beneficiare maggiormente dell’arrivo di Cristian Chivu in panchina è Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo con Inzaghi giocava poco e quasi sempre soltanto nello spezzone finale di partita mentre con il tecnico rumeno ci si aspettava una presenza più fissa in campo.
Le caratteristiche di inserimento e di andare in verticalità che il numero 16 nerazzurro possiede nel suo bagaglio tecnico, ben si sposano con il gioco di Chivu. Tuttavia, anche quest’anno Frattesi non sta giocando con regolarità e l’altra sera in Inter-Kairat ha deluso. Ecco perché non si parla più di rinnovo di contratto.
Questo è quanto si apprende dal Corriere dello Sport di oggi: “Alla fine del mercato estivo si parlava di discorsi da avviare per un rinnovo di contratto. Beh, ora è calato il silenzio. Anzi, non sarebbe una sorpresa se tornasse a circolare l’ipotesi di un addio già a gennaio. Davanti ad una proposta adeguata, l’Inter non alzerebbe alcuna barricata”.