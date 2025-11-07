Inter, pioggia di soldi: l’incasso annuale dal nuovo stadio

Il progetto del nuovo stadio presso l’area di San Siro è ufficialmente partito da qualche settimana e in attesa del completamento di tutte le pratiche burocratiche che, come ha sottolineato anche oggi il presidente Beppe Marotta, emergono i primi dettagli interessanti per l’Inter e il Milan su questo impianto.

Secondato quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ogni anno in media ci saranno tantissimi ricavi per i due club che hanno acquistato l’area dove sorge l’attuale stadio Giuseppe Meazza. Oltre a poter sfruttare finalmente un impianto moderno e in grado di ospitare a 360° la passione dei tifosi anche oltre le partite, ora ci sono anche ottime ragioni economiche.

Si prevede infatti un incasso medio di circa 180 milioni l’anno per ciascuna società. Ovviamente molto dipenderà anche da sponsor extra e dai risultati sportivi che possono incidere molto anche sui prezzi della biglietteria e su tutte le attività collegate alle partite. Ma di base questa cifra consentirà ai due club di rientrare rapidamente dall’investimento in corso ora per questo progetto.