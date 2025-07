Intreccio con il Chelsea da 25 milioni: assalto a Sommer

Dopo aver disputato una stagione esaltante, superandosi con interventi da fantascienza nelle due semifinali di andata e ritorno disputate contro il Barcellona, Yann Sommer non è riuscito a confermarsi nel corso del Mondiale per Club. Lo svizzero è sembrato meno concentrato di altre volte ed ha commesso qualche leggerezza insolita per un portiere del suo calibro.

Per l’Inter, in ogni caso, l’estremo difensore non è assolutamente in discussione: nei piani iniziali del club, Sommer sarà il primo portiere anche per la prossima stagione davanti a Josep Martinez. A scuotere le certezze della società nerazzurra, però, potrebbe essere un’offerta indirizzata proprio verso l’ex Bayern Monaco e proveniente dall’estero.

Il Galatasaray, che ha già irritato non poco l’Inter per la nota vicenda Calhanoglu, avrebbe messo nel mirino pure Sommer. Il club turco starebbe infatti incontrando non poche difficoltà a convincere il Chelsea a cedere Djordje Petrovic, per il quale è stata fissata una valutazione da 25 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo.

Da qui, secondo quanto riferito dal portale turco Milliyet, l’idea low cost che porta a Sommer. Lo svizzero è entrato nella lista del Galatasaray alla luce dell’addio di Muslera e rappresenta un obiettivo concreto per questa estate. Ad un anno di distanza dalla scadenza con l’Inter, il portiere nerazzurro potrebbe aprire dinnanzi alla prospettiva di un contratto più vantaggioso.