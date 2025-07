Lascia l’Inter a titolo definitivo: addio ad un esubero

Quest’oggi è divenuta ufficiale un’operazione in uscita da parte dell’Inter. Un addio annunciato da tempo che non porterà alcun milione nelle casse nerazzurre, ma che segna la fine di una storia durata ben sette stagioni (e tanti prestiti) in nerazzurro.

Eddie Salcedo, infatti, ha ufficialmente siglato un nuovo contratto con l’OFI Creta, squadra in cui aveva disputato in prestito proprio dall‘Inter l’ultima annata. Il classe 2001, così come Arnautovic, aveva esaurito lo scorso 30 giugno il suo rapporto con i nerazzurri ed ha potuto firmare gratis con la formazione greca che tanto ha insistito per trattenerlo.

Questo il comunicato ufficiale dell’OFI Creta: “L’OFI FC annuncia ufficialmente il prolungamento della collaborazione con il calciatore Eddie Salcedo, che continuerà a vestire la maglia bianconera fino all’estate del 2026. L’attaccante 23enne ha varcato per la prima volta i cancelli del Vardinoyannis Sports Center lo scorso settembre, in prestito dall’Inter, ed è stato una scelta di qualità nella linea offensiva della nostra squadra, collezionando un totale di 31 presenze e segnando sei gol”.