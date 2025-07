Biasin lancia l’allarme sull’addio di Dumfries dall’Inter

In un momento di generale confusione, in casa Inter a destare preoccupazione è anche il futuro di Denzel Dumfries. Gli ultimi retroscena emersi sulla clausola d’uscita da 25 milioni di euro presente sul suo contratto con i nerazzurri, fanno dell’esterno olandese un obiettivo appetibile per diversi top club d’Europa alla luce di una stagione giocata ad altissimi livelli.

Tra le squadre sulle tracce di Dumfries, il Barcellona di recente ha fatto sapere di essere interessato. I blaugrana non hanno ancora mosso passi ufficiali, ma rappresentano chiaramente una minaccia sul mercato. A fare il punto sulla situazione del laterale classe 1996, ci ha pensato Fabrizio Biasin sulle frequenze di Tutti Convocati.

Questo l’allarme lanciato dal giornalista: “Clausola Dumfries da 25 mln? C’è stato un momento in cui ragionava con l’agente di andar via in scadenza, poi è venuto incontro alla società con una clausola abbordabile, quest’anno è stato uno dei migliori ed è diventata bassa e immagino che arriveranno interessamenti”.