“Causa in corso”: la VERITÀ sulla clausola di Dumfries

Nel bel mezzo del caos nerazzurro, anche Denzel Dumfries rischia di diventare una nota dolente nell’estate dell‘Inter. L’esterno olandese, reduce da un Mondiale per Club sottotono, è improvvisamente finito sotto i riflettori del Barcellona per via di una clausola molto articolata inserita sul suo ultimo contratto.

Il laterale, che nell’ultima stagione è stato probabilmente tra i migliori, di recente ha divorziato con la vecchia agenzia che si occupava della sua gestione sportiva. Attualmente, come rivelato da Raffaele Amato di Calciomercato.it, ad occuparsi di Dumfries dovrebbe essere il padre, con influenze esterne di vari agenti tra cui Jorge Mendes.

Proprio il noto procuratore portoghese è legato da ottimi rapporti con il Barcellona, da qui il timore che si possa realizzare un affare con l’aiuto di una clausola valida solo per questo mese e con un rialzo graduale sino al prossimo 15 luglio.

Queste le ultime: “C’è una causa in corso tra Dumfries e la sua vecchia agenzia, la Wasserman. Il papà resta il vero agente con Mendes che gli gravita attorno (ma non è l’unico…). Clausola da 25m se pagata entro il 5 luglio, da 28 entro il 10 e da 30 entro il 15”.