Inter-Atalanta, lo SCAMBIO sblocca il colpo Ederson

Sarà un’estate più movimentate del previsto in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato. Il club nerazzurro si ritrova a dover gestire diversi casi all’interno dello spogliatoio, venuti fuori in seguito allo sfogo di Lautaro Martinez ed alla risposta assai polemica di Hakan Calhanoglu.

E’ ormai nota la volontà del centrocampista turco di accettare la proposta nei suoi confronti del Galatasaray, nonostante non abbia ufficialmente mai chiesto la cessione all’Inter. Da qui la rabbia del capitano argentino dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club contro quei compagni che, probabilmente, avevano la testa già altrove nel bel mezzo della competizione.

In attesa di sbloccare l’uscita complicata di Calhanoglu, il club nerazzurro sta già valutando tutte le alternative per la mediana. Tra i primi candidati c’è senz’altro il nome di Ederson, centrocampista tuttofare che consentirebbe a Chivu di poter sperimentare anche il centrocampo a due. Il brasiliano ha però una valutazione altissima secondo le richieste dell’Atalanta che oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Come riferito da la Repubblica questa mattina, l‘Inter avrebbe la chiave per far abbassare il prezzo. Le due società, legate da un buonissimo rapporto, potrebbero infatti intrecciare uno scambio con conguaglio economico in favore dei bergamaschi. Nello specifico, Asllani potrebbe essere inserito nella trattativa con Ederson: l’albanese è un vecchio pallino dei Percassi e potrebbe superare Ilic nelle preferenze di Juric in entrata.

Operazione tutta da impostare e che rimane comunque complicata per via della valutazione del brasiliano che rimane altissima. Ma con la cessione di Calhanoglu e l’uscita di un paio di esuberi, ecco l‘Inter potrebbe seriamente presentarsi dall’Atalanta con un bel gruzzoletto niente male.