L’Inter RIBALTA la rosa: subito queste CINQUE cessioni

Reduce da un Mondiale per Club fatto di alti e bassi, l’Inter sta lavorando per migliorare l’organico in vista della prossima stagione. Non si parla di una rivoluzione totale considerata la volontà del club di trattenere quasi tutti i propri big, ma in uscita dovremo aspettarci diversi addii oltre a quello ormai certo di Hakan Calhanoglu.

Tralasciando il centrocampista turco, ormai in rottura con la società nerazzurra e da giorni in trattativa con il Galatasaray, saranno almeno cinque le cessioni che l’Inter vorrà piazzare sul mercato in uscita.

Il primo è Asllani, centrocampista che è stato parecchio utilizzato da Chivu nel corso del Mondiale per Club, ma che potrebbe diventare la chiave per arrivare al grande obiettivo in entrata Ederson. Il centrocampista albanese, oltre alla suggestione Atalanta, ha ricevuto sondaggi anche da parte di Fiorentina e Betis.

Insieme ad Asllani, l’Inter sembra aver deciso di salutare altri quattro interisti: Mehdi Taremi, Tajon Buchanan, Sebastiano Esposito e Tomas Palacios. Calciatori che non rientrano nei piani futuri del club nerazzurro e che rischierebbero di finire ulteriormente ai margini qualora rimanessero a Milano anche la prossima stagione.