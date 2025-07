Nuova BUFERA Inter su Pavard: “Provvedimento immediato”

Dopo la deludente eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club a cui hanno fatto seguito le parole al veleno di capitan Lautaro Martinez, dentro lo spogliatoio dell’Inter si è generato un vero e proprio caos. Dalla risposta stizzita di Calhanoglu al ‘like’ di Thuram al centrocampista turco e non solo, visto che nelle scorse ore anche Pavard si è reso protagonista di un’uscita poco elegante.

Il difensore francese, ai box da qualche settimana per un problema alla caviglia, è finito nel mirino dei tifosi a causa di una foto circolata sui social che lo vedeva giocare a padel insieme, tra gli altri, a Theo Hernandez. Per questa ragione in molti hanno dunque sostenuto che, tra i calciatori indicati dal mirino di Lautaro, potesse esserci anche Pavard.

Il francese, al pari di altri compagni infortunati, aveva lasciato il ritiro degli Stati Uniti con qualche giorno di anticipo. Con una caviglia che da oltre un mese lo tormenta, è dunque comprensibile il malcontento del popolo nerazzurro per averlo rivisto correre, da infortunato, su un campo da padel in vacanza in Sardegna in un momento così delicato.

Queste le principali reazioni social sul caso Pavard:

Sta cosa di #Pavard è davvero patetica

Spero Marotta, obiettivamente deludente in questo frangente, prenda provvedimenti immediati — Marino Covelli ⭐️⭐️ (@cuchu09776830) July 3, 2025