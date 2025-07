Intreccio Calhanoglu-Ederson: cosa sta aspettando l’Inter

Se non dovessero esserci degli stravolgimenti a sorpresa sul futuro di Hakan Calhanoglu e un riavvicinamento tra le parti, il destino del regista turco sembra essere lontano dall’Inter per via anche della polemica che si è creata nei giorni scorsi post eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club negli USA.

Sul fronte mercato il primo obiettivo dell’Inter per sostituirlo sarebbe Ederson dell’Atalanta. Tuttavia, come sottolinea oggi Tuttosport, il prezzo di Calhanoglu adesso è sceso e la società chiede almeno 25/30 milioni di euro per cederlo al Galatasaray. Questa cifra è però ben lontana dalla richiesta della Dea per il suo regista brasiliano.

L’Inter deve quindi cedere anche un altro giocatore, oltre a Calhanoglu, per arrivare a un tesoretto utile per acquistare Ederson. L’Atalanta chiede infatti almeno 50 milioni di euro e quindi per Marotta ci sarà da trovare nuovo budget: occhio alle posizioni di Frattesi e Asllani che potrebbero salutare per far cassa al club.