TS – Inter, a gennaio arriva un altro attaccante per Inzaghi?

Diversi i nomi in lizza

Il sogno di Marotta rimane Rapsadori, che comunque non avrebbe le caratteristiche per sostituire Dzeko come boa centrale. Il direttore sportivo del SassuoloCarnevali ha però più volte ribadito come né Raspadori, né Scamacca, molto più vice-Dzeko per caratteristiche, partiranno nella finestra di mercato di gennaio. Possibile quindi una virata su Jovic del Real Madrid, in uscita in prestito, o su Belotti, qualora la situazione con il Torino dovesse precipitare per il mancato rinnovo. Infine da non sottovalutare l'alternativa Caicedo: se dovesse continuare a non trovare spazio al Genoa potrebbe partire a gennaio, riabbracciando il suo mentore Inzaghi. L'attaccante ex Lazio ha già dimostrato in passato di essere una risorsa preziosa a gara in corso e di essere un calciatore che capisce quando accomodarsi in panchina per le gerarchie interne.