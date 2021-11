Pedullà sul fondo PIF: “Inter o Milan? Al momento puntano la Fiorentina”

"Nessuna chiusura imminente con i nerazzurri"

Sul proprio sito, Pedullà ha infatti rivelato: "PIF ha da poco acquistato il Newcastle, ma vorrebbe anche un club italiano. In molti hanno parlato di interesse per l'Inter, addirittura di accordo ad un passo. Ma in realtà non è così. Dopo qualche contatto, le parti non hanno più approfondito la trattativa. PIF aveva chiesto informazioni anche per acquisire il Milan, ma Elliot non ha ceduto, volendo continuare per la strada intrapresa finora. PIF però non si accontenta e continua a guardare alla Serie A. Ci sarebbe un apprezzamento nei confronti della Fiorentina, al punto che vorrebbero fissare un incontro a breve con la dirigenza viola. La palla però passerà a Commisso, che ha già investito parecchio nella Fiorentina. Quel che è certo è che il fondo saudita non si accontenta di un singolo club di Premier League".