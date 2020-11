Gervinho parla del suo futuro: “A Parma sto bene, ma a fine stagione vedremo cosa accadrà”

E’ stato e rimane ancora un nome nel taccuino dell’Inter, almeno secondo le voci di mercato circolate nelle scorse settimane. Gervinho è un calciatore molto stimato da Antonio Conte ed è entrato più volte nell’ottica quarta punta per i nerazzurri, affare però mai definitivamente decollato. L’ivoriano in questi giorni è impegnato con la sua nazionale e ha parlato del suo futuro.

Queste le parole di Gervinho: “L’obiettivo del Parma è quello di conquistare la salvezza il più velocemente possibile. Poi vedremo se avremo la capacità di raggiungere un posto in Europa. Per quanto riguarda il mio futuro, faremo il punto della situazione alla fine della stagione. Per il momento continuo a divertirmi con questi colori”.

