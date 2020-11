Nainggolan in vacanza a Cagliari riaccende le sirene di mercato

È cresciuto calcisticamente ed è tornato l’anno scorso in prestito: Radja Nainggolan adora Cagliari e anche i sardi apprezzano il giocatore belga che non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare nuovamente a vestire rossoblu.

In questi giorni di pausa per le nazionali Nainggolan è tornato nel capoluogo sardo per passare un week end di vacanza e svago riaccendendo le sirene di mercato. L’Inter però è categorica: 15 milioni cash e nessun prestito. Il Cagliari insiste, ma per ora non ha un budget coì cospicuo: a gennaio ci sarà sicuramente un nuovo capitolo di questa saga di mercato.

