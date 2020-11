Mercato – L’Inter si muove per Wijnaldum: Marotta cerca un altro colpo a parametro zero

Georginio Wijnaldum è arrivato alla soglia dei 30 anni e dopo aver vinto tutto con il Liverpool deve decidere cosa fare della sua carriera: restare in Inghilterra e prolungare con i Reds oppure cercare una nuova avventura? Il centrocampista infatti a fine stagione si libererebbe a parametro zero e l’Inter inizia a studiare il colpaccio.

Marotta infatti è da sempre esperto di queste situazioni di mercato, ma per ora si è limitato ad una semplice richiesta di informazioni. Non sarà comunque facile vederlo in maglia nerazzurra: come riporta Calciomercato.com infatti Klopp stima molto Wijnaldum ed è disposto ad offrirgli un cospicuo aumento d’ingaggio oltre i quattro milioni euro netti a stagione.

Però il giocatore olandese ha in mente anche di emigrare dopo sei stagioni di Premier in cui vanta 25 reti in 187 presenze oltre ad un titolo una Champions League vinti con il Liverpool. L’Inter comunque c’è, soprattutto in caso di una o più partenze in mezzo al campo: Marotta non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<