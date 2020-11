Graziani: “L’Inter lotterà per lo Scudetto, ma Conte deve risolvere dei problemi. Lautaro? Alla fine rinnoverà”

L’Inter tornerà in campo domenica 22 contro il Torino e sarà una gara importante sotto tanti punti di vista. Antonio Conte spera di riavere il gruppo completo a disposizione, dopo la pausa delle nazionali che coinvolge molti protagonisti nerazzurri. A parlare della stagione della Beneamata ci ha pensato Ciccio Graziani, raggiunto dai microfoni di quotidiano.net.

Queste le parole dell’ex campione del mondo: “Chi vuole vincere lo scudetto deve per forza fare i conti con l’Inter. Conte deve risolvere dei problemi soprattutto in difesa, perché prendere 11 gol in 7 partite non è poco. Ma il tecnico è cambiato, si è dato una calmata e la squadra non può che crescere. Un organico così qualitativo e ampio con le cinque sostituzioni può fare la differenza. Fondamentale per l’Inter, anche in chiave Scudetto, sarà proseguire in Champions dove si è complicata da sola la vita. Lautaro? Molto probabile che rinnoverà, perché domanda e offerta sono vicine”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<