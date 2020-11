Inter, senti Sconcerti: “Eriksen deve dimostrare il suo vero valore, finora non ho visto particolari sforzi”

Mario Sconcerti ha analizzato la stagione dell’Inter. L’esperto giornalista ha parlato ai microfoni di calciomercato.com di vari temi che ruotano intorno ai nerazzurri, dalla gestione societaria al mercato. Non sono mancate frecciatine a Conte e al ‘caso’ Eriksen, di cui il futuro rimane oggi un tabù.

MERCATO – “L’Inter lo scorso anno ha detto che prima di comprare si deve vendere. E la gente pensa: questo lo sappiamo fare anche noi. La verità è che non c’è stato un vero mercato. Chiesa alla Juventus, ad esempio, è ancora in prestito. Il mercato si è già ridimensionato da sé. Marotta chiede una mano allo Stato? La chieda a Zhang, ma la situazione è più complessa di quanto si crede”.

CASO ERIKSEN – “Ieri ha fatto 2 gol in nazionale, ma è un dato che va valutato per quello che è. Chiariamo una cosa: se la nazionale italiana giocasse in Serie A, non vincerebbe il campionato, ma arriverebbe terza o quarta. Questo per dire che il livello in giro per l’Europa non è così alto. Comunque, qualunque cosa abbia fatto Conte, adesso basta, adesso tocca ad Eriksen: non ho visto nessuno sforzo da parte sua, mi è sempre sembrato subire tutto senza reazione”.

