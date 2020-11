Eriksen, prove di scambio con la Premier League: “Si ragiona con l’Arsenal per Xhaka, c’è anche lo United”

A fronte di numerose difficoltà che non sembrano vicine a risolversi, il destino di Christian Eriksen appare ormai già segnato. A meno di ribaltoni inattesi, il danese continuerà ad essere non più di una riserva nello scacchiere di Antonio Conte, motivo per il quale l’Inter, qualora si presentasse la possibilità, difficilmente rinuncerà a cederlo già nella prossima sessione di mercato, a gennaio. Per non farsi trovare impreparato, il club nerazzurro sta iniziando a ragionare su alcuni possibili scambi, in particolare con la Premier League, mercato al quale Marotta ultimamente ha guardato – e comprato – con grande frequenza.

Diversi potrebbero essere i club interessati al danese, scrive il Corriere dello Sport:

Arsenal – I Gunners, in questo senso, sarebbero in prima fila. Eriksen potrebbe essere invogliato a tornare nella ‘sua’ Londra e l’Inter guarda con attenzione, nell’ottica di uno scambio, soprattutto al profilo di Granit Xhaka. Lo svizzero classe 1992 non è il calciatore perfetto per il calcio di Conte, ma indubbiamente si integrerebbe meglio del danese. Inoltre, l’arrivo all’Emirates di Thomas Partey dall’Atletico Madrid gli ha tolto il posto di titolare inamovibile nell’11 di Arteta. Per il momento lo scambio resta solo un’idea degli intermediari sull’asse Milano-Londra, ma presto potrebbe rivelarsi una soluzione concreta.

Manchester United e Chelsea – In casa Red Devils, invece, intavolare uno scambio appare molto più difficile. Pogba è stato relegato in panchina, ma ha pur sempre un ingaggio che supera i 15 milioni di euro a stagione. Fred è un calciatore che l’Inter ha osservato da tempo, ma al momento non viene considerato un profilo adatto. Infine c’è Matic, che l’anno prossimo andrà però per i 33 anni. Più semplice sarebbe invece il discorso con il Chelsea: qualora i Blues si mostrassero interessati, la contropartita tecnica richiesta sarebbe ovviamente Kanté. Ma per ora da Stamford Bridge non arrivano segnali di interesse.

