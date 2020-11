Inter attenta ai parametri zero. Il CdS: “Possiamo starne certi: un’offerta a Wijnaldum verrà fatta”

Come dimostra ormai ogni anno, l’Inter continua a seguire con grande interesse il mercato dei parametri zero. A fronte della crisi economica che ha colpito tutto il calcio causa pandemia, poi, nel futuro più prossimo l’acquisto di calciatori a titolo gratuito diventerà ancor più importante, perché permetterà ai club di sfruttare irripetibili occasioni di mercato per rinforzarsi a basso costo. E proprio nel novero delle ‘occasioni irripetibili’ sembra posizionarsi Georginio Wijnaldum, mezzala di fiducia di Jürgen Klopp al Liverpool ed in scadenza di contratto in quel di giugno. Il rinnovo di contratto ad oggi sembra lontano, ed infatti diverse big hanno iniziato a muoversi per sondare il terreno.

Come preventivabile, sull’olandese non c’è solo l’Inter, anzi. In pole position, scrive il Corriere dello Sport, ci sono Barcellona e Real Madrid, ma i nerazzurri sono più che convinti di volersi far trovare pronti. E infatti, sempre secondo il quotidiano, “un’offerta la farà, statene certi”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<