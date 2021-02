Dall’Inghilterra – L’Inter può sacrificare Hakimi: Chelsea e Arsenal drizzano le antenne

Nell’ultimo giorno di mercato, dall’Inghilterra arriva una notizia che potrebbe spaventare i tifosi nerazzurri. Secondo quanto riferito dal portale online The Athletic, l’Inter – a seguito degli ormai noti problemi economici palesati dal gruppo Suning – avrebbe bisogno di mettere ordine all’ultimo bilancio che ha evidenziato un passivo di 102 milioni di euro. Per questo motivo per la prossima estate il club interista potrebbe sacrificare in uscita uno dei suoi migliori calciatori per far cassa.

Si tratta di Achraf Hakimi, arrivato la scorsa estate dal Real Madrid a seguito di un’operazione lampo chiusa sui 40 milioni di euro. L’esterno marocchino è diventato in poco tempo un calciatore amatissimo dalla tifoseria nerazzurra grazie alle sue prestazioni incredibili. Stando a queste ultime informazioni che arrivano dalla stampa inglese, l’Inter sarebbe disposta a rivenderlo per circa 50 milioni di euro. Sulle sue tracce potrebbero così fiondarsi Arsenal e Chelsea, con i Gunnners che in passato avevano già intrattenuto contatti con l’entourage del calciatore.

