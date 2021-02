ESCLUSIVA PI – Camano (ag. Hakimi): “Premier? Vuole vincere con l’Inter, pensa solo a questo”

“L’Inter è pronta a sacrificare Hakimi in estate”. L’indiscrezione di mercato, arrivata in Italia in queste ore dall’Inghilterra, ha spaventato e non poco gran parte della tifoseria dell’Inter.

Il nome dell’esterno marocchino, consacratosi anche in maglia nerazzurra a suon di assist e gol, è tornato sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Solo qualche giorno fa, il Corriere dello Sport parlava di un Real Madrid pronto a riprendersi Hakimi: notizia smentita dai diretti interessati con tanto di comunicato ufficiale e chiarezza sull’accordo delle modalità di pagamento stabilite con l’Inter.

Il club nerazzurro rispetterà i termini di pagamento e non ha nessuna intenzione di privarsi di un giocatore come Hakimi, uno dei top d’Europa nel suo ruolo nonostante la giovane età. E nemmeno Achraf ha intenzione di lasciare l’Inter.

Parola di Alejandro Camano, suo agente, che in esclusiva ai microfoni di Passione Inter ha smentito l’indiscrezione di mercato proveniente dall’Inghilterra: “Hakimi sarà campione con l’Inter, lui pensa solo a questo”.

Poche parole che lasciano pochi dubbi ed una sola certezza: il binomio Hakimi-Inter destinato a durare a lungo.

