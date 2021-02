Sky – Verso Inter-Juventus, le ultimissime sulle scelte di Antonio Conte

Non dovrebbero materializzarsi grosse sorprese per quanto riguarda la formazione dell’Inter in vista dell’impegno di domani sera in Coppa Italia contro la Juventus, nel match di San Siro valido per l’andata delle semifinali. Antonio Conte, che non potrà schierare in campo la sua squadra tipo a causa delle squalifiche rimediate da Achraf Hakimi e Romelu Lukaku per via dei due cartellini gialli ricevuti nell’ultimo turno giocato contro il Milan, ha già in mente i cambi da effettuare.

Il tecnico leccese, che ha già battuto in questa stagione la Juve di Andrea Pirlo in campionato un paio di settimane fa per 2-0 sempre sul campo di San Siro, ha già deciso di mandare dal primo minuto Matteo Darmian sulla corsia di destra e Alexis Sanchez in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Per il resto, come confermato da Sky Sport, davanti alla porta difesa di Handanovic spazio ai tre titolari Skriniar-de Vrij-Bastoni, mentre a centrocampo Brozovic e Vidal torneranno a fiancheggiare Barella con Ashley Young sul versante sinistro. Infine, partirà dalla panchina Christian Eriksen, carta preziosa da poter schierare a gara in corso.

