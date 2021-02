Social – Lazaro premiato, suo il gol più bello dell’anno. Lukaku si congratula: “Te l’ho insegnato io”

Riconoscimento importante per Valentino Lazaro, in prestito dall’Inter al Borussia M’Gladbach, che ha vinto il premio per il miglior gol dell’anno in Bundesliga. Il tutto grazie all’incredibile rete con il gesto dello scorpione siglata lo scorso novembre contro il Bayer Leverkusen. Il calciatore austriaco ha ringraziato chi l’ha votato sul proprio profilo Instagram.

Queste le sue parole: “Gol dell’anno, momento speciale per questo club. Grazie a tutti per il voto”. Nelle sue storie Instagram, l’austriaco ha postato anche un video con le parole del suo ex compagno in maglia nerazzurra Romelu Lukaku: “Complimenti amico mio. Te l’ho insegnato io”.