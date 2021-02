Inter-Juventus, Pirlo: “Dopo la sconfitta di San Siro siamo ripartiti. Gioca Buffon in porta”

Cresce l’attesa per Inter-Juventus, Derby d’Italia e primo atto della semifinale di Coppa Italia, in programma domani sera a San Siro. Andrea Pirlo ha presentato in conferenza stampa la partita.

Ecco le sue parole ai microfoni di Juventus Tv: “Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza. Domani non sarà decisiva visto che si gioca sui 180′, dovremo essere bravi a gestirla. La sconfitta di San Siro ci ha insegnato che quando non siamo sul pezzo non siamo la Juventus, ma poi da lì siamo ripartiti facendo grandi prestazioni. Ora però non dobbiamo adagiarci perché abbiamo davanti partite importanti. Ho un gruppo di ragazzi che ha ancora tanta voglia di vincere”.

Sull’Inter e la formazione: “E’ una squadra che è molto brava a chiudersi e poi a ripartire con giocatori molto veloci e bravi negli inserimenti, quindi dovremo fare una partita attenta. Rispetto alla partita con la Samp, ci sarà il rientro di Buffon in porta, mentre non ci sarà Ramsey per un lieve risentimento, speriamo di recuperarlo sabato. Noi più solidi in difesa? Abbiamo lavorato su dei principi difensivi e abbiamo avuto la fortuna che sia rientrato Chiellini. Bonucci sta facendo grandi partite e sta migliorando sul piano dell’aggressività”.

