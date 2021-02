Inter-Juventus, Conte: “Lukaku è sereno, può riposare per il campionato. Eriksen? Lavoriamo tanto con lui”

Il 2-0 in campionato inflitto qualche settimana fa alla Juventus ha dato certezze e ha rappresentato sicuramente un punto di svolta della stagione nerazzurra, ma la strada è ancora lunga. Lo sa bene Antonio Conte, atteso domani sera ad un nuovo incrocio contro la sua ex squadra nel primo atto della semifinale di Coppa Italia, in programma a San Siro.

Il tecnico nerazzurro si è concesso ai microfoni di Rai Sport per presentare il match: “C’è sempre grande rispetto per la Juventus, affrontiamo una formazione forte e la qualificazione si gioca su 180 minuti. Lo scorso anno perdemmo in casa col Napoli e poi pareggiammo 1-1 al San Paolo. Dobbiamo fare del nostro meglio”.

Niente LuLa: “Non è la prima volta che manca Romelu, giocherà Sanchez. Lukaku sta bene, è sereno. Ora può riposare per questo stop forzato e farsi trovare pronto per il campionato”.

Su Eriksen: “Christian è un bravo ragazzo, stiamo cercando di lavorare tanto con lui e di trovare più soluzioni per dare a lui, a me e alla squadra più alternative”.

